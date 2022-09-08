Solomon Adaları'nda 2023 seçimlerinin 2024'e ertelenmesine dair yasa teklifi kabul edildi

Solomon Adaları'nda 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin 2024'e ertelenmesine yönelik anayasa değişikliği teklifi meclisten geçti.

Oylamada, genel seçimlerin ertelenmesine dair anayasa değişikliği, 10 aleyhteki oya karşı lehteki 37 oyla kabul edildi.

Başbakan Manasseh Sogavare, seçimlerin 2024'te yapılması kararının ülkenin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Pasifik Oyunları nedeniyle gerekli olduğunu savundu.

Sogavare, Pasifik Oyunları'nın düzenlendiği tarihlerde seçime gidilmesinin maliyet ve lojistik açıdan zorlayıcı olacağını ileri sürerek seçimle ilgili tarih haricinde bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Muhalefet ise seçim ertelemesini Çin ile ilişkileri nedeniyle yıpranan hükümetin iktidarının ömrünü uzatma girişimi olarak değerlendirirken muhalif liderlerden Matthew Wale, "Başbakan Sogavare, iki haftalık bir etkinlik için anayasa değiştirmeye hazır bir ülke olarak bizi bölgenin alay konusu yapmayı başardı." dedi.

Solomon Adaları'nda muhalefet ayrıca, yasa teklifinin kanuni prosedürlere uymadan hazırlanarak hızlıca genel kurula getirildiğini savunuyor.

Başbakan Sogavare'nin Pekin'i tanıma kararı eleştirilerin hedefinde

Solomon Adaları'nda, Kasım 2021'de Sogavare'nin diplomatik tanıma ilişkisini Tayvan'dan Çin'e çevirme kararının ardından başlayan protestolar günlerce süren ve 3 kişinin öldüğü şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Nisan 2022'de ise Sogavare, Çin ile safları sıklaştırarak Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren bir güvenlik anlaşması imzalamıştı.

Solomon Adaları'nın Çin ile yakınlaşması karşısında Avustralya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere bölge ülkeleri, endişelerini dile getirmişti.