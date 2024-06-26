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Solomon Adaları Başbakanı Avustralya'dan Yardım İstedi

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Solomon Adaları Başbakanı Jeremiah Manele, ülkesinin kolluk kuvvetinin gücünü arttırmak için Avustralya Başbakanı'ndan yardım talep etti. Manele, polis sayısını arttırmak için Avustralya'dan destek istediğini belirtti.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın yeni başbakanı Jeremiah Manele, ülkesinin kolluk kuvvetinin gücünü arttırmak için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'den yardım istedi.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Solomon Adaları Başbakanı Manele, Avustralya'ya ilk ziyaretini yaptı.

Manele, Avustralyalı mevkidaşı Albanese ile başkent Canberra'da bir araya gedi.

Ülkesindeki kolluk kuvvetinde çalışan personel sayısını arttırmak için Avustralya'dan yardım isteyen Manele, polis sayısını 10 yılda 1500'den 3 bine çıkarmak istediğini belirtti.

Albanese konuya ilişkin görüşmeleri sürdürmesi için bakanları ve yetkilileri görevlendirdiğini ve Solomon Adaları'nın önemli bir partner olduğunu söyledi.

Çin yanlısı politikalarıyla bilinen Jeremiah Manele mayıs ayında Solomon Adaları'nın yeni başbakanı olmuştu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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