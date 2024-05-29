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Solingen Katliamının 31. Yılında Genç Ailesi Anıldı

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Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı. Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 31. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Mercimek köyündeki anma programına katılan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıç, "Solingen'de kaybettiğimiz 5 canımızı anmak için bir araya geldik. Ne yazıkki bu kötü olayda Gürsün İnce, Hatice, Saime ve Hülya Genç ile Gülüstan Öztürk hayatlarını kaybetti. Kendilerine bir kez daha devletimiz adına, Kaymakam olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, köyümüze, ilçemize ve Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, ırkçı saldırı sonucu iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden ve 2022 yılında yaşamını yitiren Mevlüde Genç de kabri başında anıldı.

Anma programına Genç ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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