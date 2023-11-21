Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kamyonun ticari taksiye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Solhan ilçesi merkez Boğlan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyon, kavşakta 12 T 0656 plakalı ticari taksiye çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kaza ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL