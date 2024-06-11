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Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

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Solhan ilçesinde yapılan iş birliği protokolü ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencilere burs verilecek ve üniversiteye yerleştikleri takdirde bursları devam edecek.

Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Karivan Gıda Su ve Ambalaj Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tütünen katıldı.

Kaymakamı Çetin, "Afet, deprem gibi zor zamanlarda her zaman yanımızda bizlere destek olan firmamız bugün de çocuklarımızın yanında. Çok kıymetli çok değerli bir işe imza atmışlardır. Özellikle Solhan'da kazandıklarını tekrar Solhan'da yatırıma dönüştürmeyi, çocukların geleceğine yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan protokolle hayırlı bir işe imza atıldığını belirten Çiftçi, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokolle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda, Türkiye geneli yüzde 7'lik dilime giren ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sınav esasına göre ortaöğretim kurumlarını tercih eden öğrencilere burs verilecek. Ayrıca, burs alan öğrencilerin mezun oldukları yıl herhangi bir üniversiteye yerleştikleri taktirde burs almaya devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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