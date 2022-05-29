Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti - Haberler

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Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti

AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti

Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koç, Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından, araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

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