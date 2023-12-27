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Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşındı

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Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Yeni Mahalle'de bulunan binada hizmet veren müdürlük, Yeşilova Mahallesi Trafik Bölge Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan yeni binaya taşındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugünden itibaren yeni binada hizmet vermeye başladı.

Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Yeni Mahalle'de bulunan binada hizmet veren müdürlük, Yeşilova Mahallesi Trafik Bölge Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan yeni binaya taşındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugünden itibaren yeni binada hizmet vermeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Yeşilova Solhan Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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