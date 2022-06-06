Solhan'da vefat eden İlçe Emniyet Müdürü Koç için mevlit programı düzenlendi - Haberler

Solhan'da vefat eden İlçe Emniyet Müdürü Koç için mevlit programı düzenlendi Bingöl'ün Solhan ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için Solhan Ulu Cami'de mevlit programı yapıldı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için Solhan Ulu Cami'de mevlit programı yapıldı. Programa, Kaymakam Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bünyamin Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, kurum temsilcileri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit ve İl Müftüsü Toprak tarafından dua okunmasının ardından cami çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince programa katılanlara lokum, çikolata ve gülsuyu ikram edildi. Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, 29 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel Kalp Krizi Hisarcık Solhan Cami Güncel Haberler

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