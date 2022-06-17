Solhan'da öğrencilere karneleri verildi Solhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı. Solhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı. İlçede Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Muhammet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Çetin, öğrencileri tebrik etti, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti. Bu arada, kanser rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Atatürk Ortaokulu Müdürü Abdulvahap Salcan anısına hazırlanan hediyeler başarılı öğrencilere dağıtıldı. Okul Müdür Vekili Halit Baki, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayatını kaybeden değer verdikleri, her daim çocukların yanında olan ve onları koruyan Salcan'ı rahmetle andıklarını belirtti. AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Muhammet Çetin Hisarcık Solhan Güncel Haberler

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