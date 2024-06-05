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Solhan'da Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, kasap, manav, şarküteri, lokanta ve marketlerde fiyat listeleri ile kasa ve raf fiyatları karşılaştırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Ekipler ilçedeki tüketicilerin menfaatlerini korumak ve esnafı bilgilendirmek amacıyla kasap, manav, şarküteri, lokanta ve marketlerde denetim yaptı.

Denetimde, fiyat listeleri ile kasa ve raf fiyatlarını karşılaştıran ekipler, farklılıkları ve haksız fiyat artışlarını inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Bingöl Solhan Ekonomi Güncel Haberler

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