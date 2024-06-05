Solhan'da Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Ekipler ilçedeki tüketicilerin menfaatlerini korumak ve esnafı bilgilendirmek amacıyla kasap, manav, şarküteri, lokanta ve marketlerde denetim yaptı.

Denetimde, fiyat listeleri ile kasa ve raf fiyatlarını karşılaştıran ekipler, farklılıkları ve haksız fiyat artışlarını inceledi.