Solhan'da İsrail'e Tepki Gösterildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Temsilciliği öncülünde Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Osman Ayman, İsrail'e tepkisini dile getirdi.

Daha sonra İlçe vaizi Osman Numanoğlu Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.