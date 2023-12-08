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Solhan'da İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu 'Davamız Kudüs' programı düzenledi

8 Aralık 2023 14:09 Son Güncelleme: 14:10 Abone Ol

Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Davamız Kudüs' programına katılım yoğun oldu. Programda konuşmalar yapıldı ve dua edildi.