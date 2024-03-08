Solhan'da Filistin ve Ramazan Programı Düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan' programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve konuşmalarla gerçekleşti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi.
Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimi ile devam etti.
Programda, Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilcisi Abdulkadir Arutay ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Dağılma bir konuşma yaptı.
Yapılan duaların ardından etkinlik sona erdi.