Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Solhan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri katıldı.
Hastanenin konferans salonunda yapılan bilgilendirmeden sonra başlayan tatbikatta, binada bulunan vatandaşların tahliyesini sağladı.
İtfaiye ekipleri de bahçede çıkan yangına müdahale etti.
Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, emeği geçenlere teşekkür ederek tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel