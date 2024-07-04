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Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile hastane personelinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta binadaki vatandaşların tahliyesi yapıldı ve yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ayrıca olası bebek ve çocuk kaçırmalarına karşı 'pembe kod' alarmı verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Solhan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikata, Afad, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile hastane personeli katıldı.

Hastanenin konferans salonunda AFAD eğitim uzmanı Yunus Ayık tarafından yapılan bilgilendirmeden sonra başlayan tatbikatta, binadaki vatandaşların tahliyesi yapıldı.

Daha sonra itfaiye ekipleri hastane bahçesinde yangınla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekipler tarafından yakılan ateşin hastane personeli tarafından kontrollü bir şekilde söndürülmesi sağlandı.

Daha sonra deprem ve yangın esnasında olası bebek ve çocuk kaçırmalarına karşın "pembe kod" alarmı verildi. Hastanenin güvenlik görevlileri çocukları güvenli yere ulaştırdı.

Hastanede Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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