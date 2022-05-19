Solhan'da Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Haberler

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Solhan'da Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı

AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Solhan'da Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Merkezi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla ailenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Merkezi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla ailenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Mayıs Aile Haftası'na dikkat çekmek için "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Müdürü Seyfettin Özdemir, "Toplumu bir arada tutmak, geleceğe ışık tutmak, güçlü bir toplum yapısına sahip olmak ve ailenin önemine dikkat çekmek için sürekli olarak her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz.' diyoruz ve demeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

Seyithan Özdemir, Solhan, Mayıs, Şehit, Güncel, Haberler

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