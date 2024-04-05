Solhan Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz sonucu oylar yeniden sayıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

DEVA Partisi'nin itirazını kabul eden İlçe Seçim Kurulu, oyları yeniden saydı.

Sayım sonucu, AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız'ın oyu 3 bin 360'a, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç'in oyu ise 3 bin 122'ye yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 8 bin 203 seçmenin oy kullandığı Solhan'da AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız 3 bin 325, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç ise 3 bin 117 oy almıştı.