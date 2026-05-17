SOL Parti'den Taksim'de 'Bağımsızlık Yürüyüşü'

(İSTANBUL) SOL Parti İstanbul İl Örgütü, emperyalizme ve NATO'nun Türkiye'deki varlığına karşı Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye "Bağımsızlık Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Zaman zaman polis engeliyle karşılaşan SOL Partililer, Dolmabahçe'ye ulaştı. Burada konuşan SOL Parti MYK üyesi Kemal Koç, "'İran'ı bir gecede bitireceğiz' dediler, neye uğradıklarını şaşırdılar! Küba hala direniyor, dünya halkları hala direniyor" dedi. Yapılan basın açıklamasında da, "Kaderimizi ne Trump, ne Barrack çizebilir! Kaderimizi biz belirleriz!" denildi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Dolmabahçe'ye bir yürüyüş düzenledi. Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen "Bağımsızlık Yürüyüşü"nde "Saraysız, saltanatsız, bağımsız bir Türkiye", "Tam Bağımsız Türkiye" sloganları atıldı. Polis, Dolmabahçe'de SOL Partililerin önünü kesti. SOL Partililer, polis engeline rağmen Dolmabahçe'ye yürüyüşünü tamamladı.

SOL Parti MYK üyesi Kemal Koç, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, "Bugün emperyalizmle hesaplaşmanın tek yolu var, bu siyasal İslamcı rejimle hesaplaşmak. İsrail ile tek bir ikili anlaşmayı iptal etmekten aciz, kendinin yerli ve milli olduğunu iddia eden, muhaliflerini ise casuslukla, ajanlıkla suçlayan bu iktidar doğrudan ABD projesidir" dedi.

Kemal Koç, konuşmasında şunları söyledi:

"Ama ne yaparlarsa yapsınlar kurtulamayacaklar. Onları ABD de kurtaramayacak. Başkanlarını kaçırdılar, Venezuela halkı onlara diz çöktü mü? Hayır! 'İran'ı bir gecede bitireceğiz' dediler, neye uğradıklarını şaşırdılar! Küba hala direniyor, dünya halkları hala direniyor. Şimdi de temmuz ayında ABD'nin savaş gücü NATO ülkemize geliyor. NATO'yu biz İtalya'da, Türkiye'de kurduğu gladyo yapılanmalarından biliriz, Özel Harp Dairesi ile ülkemizde yaptıkları katliamlardan tanırız. Balkanlar'da, Afganistan'da, Libya'da yaptıkları katlimlardan tanırız. Tüm dünya halklarının gözünde eli kanlı bir haydut örgüttür NATO!"

"AKP DOĞRUDAN ABD TARAFINDAN KURDURULARAK İKTİDARA TAŞINDI"

SOL Parti adına Dolmabahçe'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burası 6.Filo'nun denize döküldüğü yer! Dün, Deniz'lerin, Mahir'lerin burada yaktıkları bağımsızlık ateşi, bugün anti-emperyalist yürüyüşümüzde sürüyor! 6.Filo karşısında 'secdeye duran', Kanlı Pazarlar'da bağımsızlık isteyen gençlere saldıran işbirlikçileri hatırlayın! Onlar bugün ülkemizi karanlığa sürükleyen çürümüş ve kokuşmuş iktidarın sahipleridir! Önünde secdeye durdukları ABD'nin tezgahlarında büyütüldüler. ABD eliyle örgütlenmiş darbelerle önleri açıldı. AKP doğrudan ABD tarafından kurdurularak iktidara taşındı. Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığı görevi verilerek iktidara getirildiler. Türkiye'nin bağımsızlıkçı, ilerici tüm birikimlerini yok etmek için çalıştılar. Bugün de demokrasi ve laikliğin son kazanımlarını ortadan kaldırarak kendilerine bir saltanat kurmak istiyorlar!"

"HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AÇLIK VE YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLDİ"

Emperyalizmle tam uyumlu saltanat heveslisi rejim altında ülkemiz siyasal, sosyal ve ekonomik krizler sarmalına sürüklendi. Saray ve çevresi şatafat içinde yaşar, bir avuç sermayedar zenginleştirilirken halkın büyük çoğunluğu açlık ve yoksulluğa mahkum edildi. Gerici ve piyasacı politikalarla eğitimden sağlığa halkın tüm kamusal hakları tek tek elinden alındı. Toplumsal hayat gerici kuşatmayla sarmalandı. Toprağımız, suyumuz, ormanlarımız yağmalandı. Şimdi de değerli maden ve nadir toprak elementlerimiz emperyalistlere peşkeş çekilmeye çalışıyor. Bütün bir memleket satılığa çıkarılmış durumda"

Adaletin ortadan kaldırıldığı, cumhuriyetin tüm ilerici kazanımlarının tek tek yok edilmeye çalışıldığı baskıcı otoriter bir rejim dayatmasıyla karşı karşıya bulunulduğunun vurgulandığı açıklamada ABD Büyükelçisi Tom Barrack hedef alındı. Açıklama şöyle devam etti:

"AKP VE MHP, DÜZENLERİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN TRUMP'UN İPİNE SARILIYOR"

"Sömürge valisi edasıyla gezen Tom Barrack, ABD'nin güçlü liderlik-hayırsever monarşi dayatmasını dillendiriyor. AKP ve MHP emekçi halkın öfkesinden kurtulmak için, bu soygun düzenlerini sürdürmek için Trump'ın ipine sarılıyor. Türkiye'yi adım adım bir felakete sürüklüyorlar. Buradan ilan ediyoruz, kaderimizi ne Trump ne Barrack çizemez, kaderimizi biz belirleriz! Bu ülke Amerikan dayatması, onların işbirlikçisi Sarayların, Saltanatların değil, bağımsızlığın ve özgürlüğün ülkesi olacak. Kaderimizi biz çizeriz, bu ülke toprakları emperyalist tekellerin işgalinden kurtulacak. ABD'nin ve NATO'nun üsleri ülkemizde barınamayacak."

NATO ZİRVESİNE KARŞI ÇAĞRI YAPILDI

Bugün ülkemizin ilerici, yurtsever insanlarına, gençlerine, kadınlarına bir mücadele çağrısı yapıyoruz. Türkiye'yi bu Amerikancı felaketten, tek adam rejimi karanlığından kurtarmak için birleşelim… Saltanat-Hilafet heveslisi işbirlikçi soyguncuları hak ettiği yere, tarihin çöplüğünü göndermek için birleşelim. Bu çağrı NATO'ya karşı Deniz'de, Mahir'de birleşme çağrısıdır… Bu çağrı 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesine karşı, ülkemizi Trump başta olmak üzere katillerin yeni planlarının merkezi haline getirmek isteyenlere karşı mücadele çağrısıdır.

NATO, Amerikan'ın kanlı mızrağıdır. Bu ülke topraklarındaki ABD ve NATO'nun kanlı izleri unutulmadı. 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde onlar vardı. Devrimcileri, ilericileri, aydınları katlettiler, ülkeyi gerici işbirlikçilere teslim ettiler. Bugün de ABD'nin yeni savaş planları içinde Türkiye NATO'nun ileri karakolu olarak yeniden konumlandırılıyor. Suriye savaşının sonunda Türkiye'yi Batı için tampon ülkeye dönüştürdüler, göçmen deposu haline getirdiler. Şimdi de yeni uluslararası müdahale komuta merkezleri açma planları için Türkiye'yi, Amerikan haydutluğunun üssü haline getirmeye çalışıyorlar. Emperyalizmin bölgemize ve ülkemize biçtiği bu yeni planlara izin vermeyeceğiz! Türkiye'yi emperyalizmin işbirlikçisi tek adam rejimi eliyle sokulan bu felaketten kurtaracağız.

BİRLEŞELİM ÇAĞRISI

Gelin, NATO'nun, ABD'nin işbirlikçilerine karşı tüm yurtseverler olarak bağımsızlık için birleşelim. Gelin, Amerikan dayatması tek adam rejiminden ülkemizi kurtarıp demokratik bir ülkenin kapılarını açmak için birleşelim. Gelin, siyasal İslamcı rejimin ülkemizi soktuğu gerici karanlığı püskürtelim, laik bir ülkeyi kurmak için birleşelim. Gelin, emeğimizi çalan, topraklarımıza el koyan bu işgale son verelim, emeğimiz, toprağımız, geleceğimiz, özgürlüğümüz yeniden bizim olsun. Gelin umutla, inatla, yan yana bu tek adam rejimini değiştirmek için birlikte yürüyelim"

Kaynak: ANKA