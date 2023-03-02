Sol Parti'nin Gözaltında Tutulan 2 Üyesinden Biri Tutuklama, Diğeri Adli Kontrol Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

SOL Parti’nin dün Kadıköy’de ‘Hükümet İstifa’ sloganıyla düzenlemek istediği eylemde gözaltına alınan 2 üyesinden biri tutuklama, diğeri de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SOL Parti'nin dün Kadıköy'de 'Hükümet İstifa' sloganıyla düzenlemek istediği eylemde gözaltına alınan 2 üyesinden biri tutuklama, diğeri de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SOL Parti, dün Kadıköy'de hükümeti 'deprem' nedeniyle protesto etmek istemişti. 'Hükümet istifa' sloganlarının atıldığı eyleme polis müdahale etmiş ve 77 parti üyesi gözaltına alınmıştı. Aralarında SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen'in de bulunduğu SOL Partililerin 74'ü gece serbest bırakılmıştı.

SOL Parti, üyelerinden birinin tutuklama diğerinin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Savcılığa sevk edilen 3 üyemizden biri serbest bırakıldı, diğer iki üyemizden biri adli kontrol talebiyle, diğeri ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi."