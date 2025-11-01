Haberler

SOL Parti, Muhalefete Yönelik Savaşın Tehlikelerine Dikkat Çekti

SOL Parti Meclisi, sözde tek adam rejimine karşı birleşik devrimci mücadele çağrısında bulundu. Kürt sorunundaki manipülasyon ve muhalefet cephesindeki bölünmelere dikkat çekerek, tarihsel bir kırılma noktasında birleşik mücadele gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - SOL Parti Meclisi (PM) sonuç bildirisinde, "Muhalefete yönelik sınırsız ve kuralsız bir savaş yürütülüyor. Kürt sorununda halkın çözüm ve barış özlemleri manipüle edilerek, Kürt hareketinin rejimin yedeğine çekilme girişimleri de buna eşlik ediyor. Geniş muhalefet cephesi, bu ortam içinde etnik kimlikler üzerinden manipüle edilerek birbirine düşürülmeye çalışılıyor; partiler içi ve arası hizipler ve çıkar kavgaları kışkırtılıyor. SOL Parti olarak, bu tarihsel kırılma noktasında mevcut rejime ve emekçi kitleleri sefalete sürükleyen soygun düzenine karşı her alanda birleşik devrimci mücadele biçimlerini ve örgütlenmelerini güçlendirmek için inisiyatif alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Sol Parti, sosyal medya hesabında PM sonuç bildirisini paylaştı. Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Son sahnesi casusluk üzerinden kurgulanan kirli bir iktidar oyunu ile karşı karşıyayız. Hedefleri halkı ikna ederek sürdürülmesi imkansız hale gelen tek adam rejimini seçimlerin göstermelik hale geldiği bir ortamda sürdürmek. Bunun için muhalefete yönelik sınırsız ve kuralsız bir savaş yürütülüyor. Kürt sorununda halkın çözüm ve barış özlemleri manipüle edilerek, Kürt hareketinin rejimin yedeğine çekilme girişimleri de buna eşlik ediyor. Geniş muhalefet cephesi, bu ortam içinde etnik kimlikler üzerinden manipüle edilerek birbirine düşürülmeye çalışılıyor; partiler içi ve arası hizipler ve çıkar kavgaları kışkırtılıyor. Böylece muhalefet güçleri birbirine karşıt konumlar içine itilmek isteniyor. Operasyon ve baskılara karşı muhalefet güçlerinin mücadeleleri çok önemli bir direniş zemini oluşturmakla birlikte, gelinen aşamada tek başına yeterli olmayacağı da açıktır. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorun, bir kişi ya da bir partinin dar bir iktidar mücadelesi sınırında ele alınamaz.

Türkiye, Amerika'nın yeni Orta Doğu düzeninin parçası olarak etnik-mezhepsel temeldeki gerici bir rejim dayatmasıyla karşı karşıyadır. Cumhuriyet tarihinin sonunun ilan edilmek istendiği böyle bir yol ayrımında kazanmanın yolu toplumdaki yaygın ve farklı direnme dinamiklerini; ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci ve cumhuriyetçi birikimleri; Kürdü Türkü, Alevisi Sünnisi tüm ezilen halkları kapsayacak birleşik bir mücadeleden geçecektir. SOL Parti olarak, bu tarihsel kırılma noktasında mevcut rejime ve emekçi kitleleri sefalete sürükleyen soygun düzenine karşı her alanda birleşik devrimci mücadele biçimlerini ve örgütlenmelerini güçlendirmek için inisiyatif alacağız. Hayatın her alanında birlik ve dayanışma içinde yükselecek mücadeleler, bu rejimin mezar kazıcıları ve yarının eşit, özgür, demokratik ve bağımsız ülkesinin kurucuları olacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
