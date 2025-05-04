SOL Parti'den Özgür Özel'e Destek: Saldırıyı Kınadı
SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, bu tür saldırıların tek adam rejiminin yarattığı nefret kültürünün bir sonucu olduğu vurgulandı.
(ANKARA) - SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Partiden yapılan açıklamada, "Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu provokatif saldırılar karşısında dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz" denildi.
SOL Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cenaze sırasında yapılan saldırı tüm toplumsal muhalefete yönelik nefret ve linç kültürürünü yaratan tek adam rejiminin karanlığıdır. Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu provokatif saldırılar karşısında dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz."
Kaynak: ANKA / Güncel