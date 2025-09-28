Sol Parti'den Kadıköy'de "Tek Adam Rejimine Son" Yürüyüşü

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - SOL Parti İstanbul İl Örgütü, "Tek Adam Rejimine Son" yürüyüşlerinin İstanbul ayağını Kadıköy'de gerçekleştirdi. Boğa Heykeli önünde toplanan partililer "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "AKP mezara halk iktidara" sloganlarıyla rıhtıma yürüdü.

SOL Parti'nin eylül ayı boyunca ülke genelinde sürdürdüğü "Tek Adam Rejimine Son" yürüyüşlerinin Zonguldak, Trabzon, Samsun, Lüleburgaz ve Ankara'nın ardından İstanbul ayağı, Kadıköy Boğa Heykeli önünden başladı. Partililer, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "AKP mezara halk iktidara", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla rıhtıma yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda "tek adam rejimi"ne karşı toplumsal mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

" SOL Genç'ten m ücadele ç ağrısı "

SOL Genç üyesi Çınar Aydın, yaptığı konuşmada gençlerin kayyım uygulamalarına, yoksulluğa ve tarikat baskısına karşı direncini vurguladı. Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün burada, Kadıköy'de tek adam rejimine karşı bir aradayız, gericiliğe karşı bir aradayız, bizleri yoksulluğa terk edenlere karşı bir aradayız. Parasız, eşit ve bilimsel eğitim için aydınlık ve umut dolu yarınları yeniden kuracağız. SOL Genç olarak geleceğimiz için, özgürlüğümüz için çağırıyoruz: Tek adam rejimine karşı gençliğin birleşik mücadelesini hep birlikte kuralım."

Aydın, iktidarı "çürümüş bir rejimin son çırpınışları" olarak tanımlarken, gençliğin Mahirlerden Denizlere, Berkin Elvan'dan Ali İsmail Korkmaz'a uzanan mücadele geleneğini devraldığını söyledi.

Kardelen Özay: "Rejim a rtık k aybetmeye m ahk u m"

Yürüyüş sonrası açıklamayı yapan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay, tek adam rejiminin toplumsal desteğini kaybettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün memleketin birçok noktasında yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerici rejime karşı, faşist tek adam rejimine karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bu rejim artık çürümüştür, bu rejim artık kaybetmeye mahkümdur. Hep birlikte gönderelim, hep birlikte yeni bir ülkeyi sol değerlerle yeniden kuralım."

Özay, iktidarın dış politikada ABD'ye teslimiyetini eleştirerek, "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti soluğu Amerika'da aldı. Boyun eğerek, taviz vererek, emperyalizme tam teslimiyetle o meşruiyet kazanılamaz. Bilsinler ki bu rejimi artık Trump bile kurtaramaz" dedi.

" Laiklik, k adın h akları ve d oğa v urgusu "

SOL Parti'nin açıklamasında laiklik, kadın özgürlüğü ve doğa savunusu da öne çıktı. Parti, tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılan eğitim sistemini eleştirirken, kadınların eve kapatılmasına ve erkek şiddetine karşı mücadeleyi yükselteceklerini belirtti. Ayrıca Haydarpaşa Garı'ndan zeytinliklere, ormanlardan derelere kadar doğa ve tarihi mirasın sermayeye peşkeş çekildiğine dikkat çekildi.

"Umudu b üyütelim"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çağrımızı yineliyoruz; emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, yurtseverler, ilericiler birleşelim. Tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gönderelim. Bugün burada İstanbul'dan seslendik; umutla, inançla, cesaretle omuz omuza yürüdük. Şimdi önümüzdeki sorumluluk emekten, özgürlükten, eşitlikten yana bir düzen için Türkiye'yi yeniden kurmaktır. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız."