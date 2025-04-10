Sol Parti'den Gazetecilere Destek: Gözaltılar Hukuksuz

(ANKARA) - Sol Parti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in "19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak gözaltına alındıklarını" kaydetti.

Sol Parti'nin, X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor. 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak gözaltına alınıyorlar."