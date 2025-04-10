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Sol Parti'den Gazetecilere Destek: Gözaltılar Hukuksuz

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Sol Parti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasını, 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını ortaya çıkarmaya yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Sol Parti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in "19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak gözaltına alındıklarını" kaydetti.

Sol Parti'nin, X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor. 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak gözaltına alınıyorlar."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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