Sökegücü Spor Kulübü Futbolcusu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Aydın'ın 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü'nde forma giyen Üzeyir Aktepe, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Takım arkadaşları ve sporseverler büyük üzüntü yaşadı.
AYDIN'ın 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü'nde forma giyen Üzeyir Aktepe (20), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aydın 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü'nde forma giyen Üzeyir Aktepe, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Futbolcunun ölüm haberinin duyulmasının ardından başta yakınları olmak üzere takım arkadaşları ve sporseverler üzüntü yaşadı. Aktepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktepe'nin otopsi sonrası, Söke'de toprağa verileceği öğrenildi.