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Söke protokolü bayramlaştı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke protokolü bayramlaştı

Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

6 Eylül Parkı'ndaki bir kafede düzenlenen törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in de aralarında olduğu protokol üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Güney, bayramda görev yapan kamu çalışanlarına kolaylıklar diledi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Ramazan Bayramı, Hüseyin Güney, Eylül, Aydın, Güncel, Haberler

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