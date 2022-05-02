Söke protokolü bayramlaştı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

6 Eylül Parkı'ndaki bir kafede düzenlenen törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in de aralarında olduğu protokol üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Güney, bayramda görev yapan kamu çalışanlarına kolaylıklar diledi.