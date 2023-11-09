Söke-Milas Karayolu'nda Otobüsün Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunan Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye Caddesi'nden kavşağa çıkan Osman G. yönetimindeki plakasız motosiklete, Didim yönünden seyir halinde olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait N.Y. yönetimindeki 34 CHH 483 plakalı otobüs çarptı. Çarpanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolun kenarına savruldu. Osman G. olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN