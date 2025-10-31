Söke-Kuşadası Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
Aydın'da çöken Söke-Kuşadası kara yolu, onarım sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Ancak yolun Kuşadası istikametinde deformasyonlar nedeniyle asfaltlama çalışmaları yapılacak.
Aydın'da ağustos ayında yol kenarında yapılan çalışma sırasında çöken ve ulaşıma kapatılan Söke- Kuşadası kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede 10 Ağustos'ta yol kenarındaki bir çalışma esnasında çöken Söke- Kuşadası kara yolunu onarım çalışmaları tamamlandı.
Söke- Kuşadası kara yolu yeniden ulaşıma açılırken, bu sefer Kuşadası'ndan geliş istikametinde yaşanan deformeler nedeniyle yolda asfaltlama çalışması yapılmasına karar verildi.
Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra trafik akışı, yapımı tamamlanan kara yolu üzerinden çift yönlü olarak verilmeye başlandı.
Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının da yaklaşık 15 gün süreceğini bildirdi.