Söke'de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı - Haberler

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Söke'de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke'de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde güvenlik kurulu toplantısı yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde güvenlik kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonundaki toplantıya Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, emniyet, jandarma, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçedeki güvenlik konuları, huzur uygulamaları, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Söke'de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Söke'de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

AA / Musa Ölmez - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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