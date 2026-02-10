Haberler

Aydın'da tarihi cezaevi binası sosyal tesise dönüştürüldü

Aydın'da tarihi cezaevi binası sosyal tesise dönüştürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi cezaevinin restorasyon ve güçlendirilmesi sonrasında sosyal tesise dönüştürüldüğü açıklandı. Yeni tesiste restoran, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yer alacak. Hükümlüler de burada topluma kazandırılma amacıyla görev yapacak.

Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi cezaevi restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından sosyal tesise dönüştürüldü.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla, 1957 yılından 2015 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan tarihi binada restorasyon ve güçlendirilme yapıldı.

Restorasyon kapsamında zemin ve duvarlar güçlendirildi, elektrik, mekanik ve altyapı sistemleri yenilendi. Tavan, pencere ve kapı sistemleri ise tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı bulunan sosyal tesiste, topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla hükümlüler de görev yapacak. Tesiste Türkiye'deki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı satış ofisi de yer alacak.

Açıklamada tesisteki son hazırlıkları incelediği belirtilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un talimatıyla İşyurtları Kurumu bünyesinde hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla ilçemizde restoran ve satış ofisi olarak hizmet verecek olan bu tesisten tüm vatandaşlarımız yararlanabilecektir. Tesisin yargı teşkilatımıza ve ceza infaz sistemimize hayırlı olmasını diliyorum."

Özkan, desteği dolayısıyla Bakan Tunç ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü