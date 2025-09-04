Söke'deki Orman Yangını 10 Saat Kontrol Altına Alınamadı
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy Mahallesi'nde çıkan maki yangını ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi 10 saat boyunca devam ediyor.
YANGINDA 10 SAAT GERİDE KALDI
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında makide çıkıp ormana sıçrayan yangında 10 saat geride kaldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel