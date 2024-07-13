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Söke'deki Kağıt Fabrikasında Yangın 14,5 Saattir Sürüyor

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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına 14,5 saattir müdahale ediliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler güçlük yaşıyor.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde dün çıkan yangında, alevlere 14,5 saattir müdahale sürüyor. Gece boyu devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahalede güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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