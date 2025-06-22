Söke'de Ziraat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bağarası Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter ve 5 uçak da destek verdi.

Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü 1 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran geri adım atmıyor! Trump'ı kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

2 gün önce kaydedilen uydu fotoğrafı Trump'ı küplere bindirecek
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.