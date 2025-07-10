Söke'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Söke'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bağarası Kavşağı'nda, Didim istikametinden Aydın yönüne giden H.Ç. idaresindeki 43 KK 316 plakalı otomobil, önünde seyreden araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle M.S. yönetimindeki 43 UY 086 ve H.G. idaresindeki 43 AEP 757 plakalı otomobiller de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 AJR 113 plakalı tıra çarptı.

Kazada 43 KK 316 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç. ile yolcu T.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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