Söke'de Zeytin Ağaçları Arasında Yangın!

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Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, yangın ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Nalbantlar Mahallesi'ndeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Yangın bölgesine yakın bulunan bazı çiftliklerdeki hayvanlar tahliye edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Söke Kaymakamı Ali Akça, gazetecilere, yangına tüm ekiplerin seri şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir yaralının olmadığını aktaran Akça, "Çok şükür yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı gibi. Bizi rüzgarın olması biraz zorladı. Yine yerleşim yerlerine yakın olması bizleri zorladı. Şu an itibarıyla olayın harlanması dediğimiz, alevlenmesi dediğimiz süreci büyük ölçüde atlattık." dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çeşitli iddialar olduğunu ifade eden Akça, jandarmanın bu konuda çalışma başlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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