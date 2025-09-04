Haberler

Söke'de Yangın Kontrol Altına Alındı: 50 Hektar Alan Zarar Gördü

Söke'de Yangın Kontrol Altına Alındı: 50 Hektar Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin 17 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar gördü.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki makilikte dün çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, 50 hektarlık alan zarar gördü.

Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilikte dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana da sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 208 personel ile 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Yangına müdahale gece boyunca hem havadan hem de karadan devam etti. Yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 50 hektar alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.