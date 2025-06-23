Söke'de Yangın: 4 Arı Kovanı Telef Oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 arı kovanı zarar gördü ve telef oldu. Yangın nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kovandaki arılar telef oldu.
Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi'ndeki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangının yolun kenarında olmasından dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Bunun üzerine trafik polisleri bölgede önlem aldı.
O esnada yoldan geçen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA yangına müdahale etti.
İtfaiyenin de gelmesiyle kontrol altına alınan yangında sazlıkta bulunan 17 arı kovanından 4'ü zarar gördü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel