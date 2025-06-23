Söke'de Yangın: 4 Arı Kovanı Telef Oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kovandaki arılar telef oldu.

Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi'ndeki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının yolun kenarında olmasından dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Bunun üzerine trafik polisleri bölgede önlem aldı.

O esnada yoldan geçen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA yangına müdahale etti.

İtfaiyenin de gelmesiyle kontrol altına alınan yangında sazlıkta bulunan 17 arı kovanından 4'ü zarar gördü.