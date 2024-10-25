Söke'de Yağmur Duası Etkinliği

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi yağmur duası yaptı.

Aydın genelinde aylardır yağmurun yağmaması vatandaşları çaresiz bıraktı. Kuraklaşan toprak için yağmurun yağmasını bekleyen vatandaşlar

Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde cuma namazı sonrası Kapalı Pazaryeri'nde toplanıp, yağmur duası yaptı. Vatandaşlar bir an önce yağmurun yağması ve kuraklığın sona ermesi için dua etti. Lokma hayrı da yapılan etkinliği organize eden vatandaşlardan Yılmaz Altıntaş, "Bu yıl neredeyse yağmur yüzü görmedik. Toprak bir damla suya hasret kaldı. Birde hayırsever vatandaşlar olarak bir araya gelip yağmur duası etkinliği düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. İnşallah kısa sürede yağmur yağar ve toprak suya kavuşur" dedi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,