Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir kadın ve bir erkek tutuklandı. Yapılan aramada 58 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 525 TL ele geçirildi.
AYDIN'ın Söke ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi ve Yenicami Mahallesi'nde M.Ş. ve K.A. isimli 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu belirlenen 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 525 TL para ele geçirildi. Şüpheli kadın M.Ş. ve K.A. ise gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.