Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 yaşındaki S.S. uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlının üzerinde 5,12 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Mahkemeye sevk edilen S.S. tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, S.S. (23) uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlının üzerindeki aramada, 5,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel