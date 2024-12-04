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Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili M.T, T.T. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve B.A. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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