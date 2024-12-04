Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili M.T, T.T. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve B.A. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.