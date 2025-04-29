Söke'de Üniversite Öğrencilerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kuralları konusunda bilinç oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi'nde eğitim gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Aktaş, motosiklet kazalarının büyük bölümünün ihmal ve trafik kurallarına uymamaktan kaynaklandığını belirterek, kask takmanın önemi, hız sınırlarına uyulması ve sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirme yaptı.