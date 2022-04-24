Söke'de uçurtma etkinliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de uçurtma etkinliği düzenlendi

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:
Söke'de uçurtma etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Söke Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurup, oyun parkurlarında eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını neşe içinde kutladıklarını belirterek, "Geleneksel hale gelen uçurtma şenliği için buradayız. Çok güzel bir katılım var. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Aydın, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title