Söke'de uçurtma etkinliği düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Söke Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurup, oyun parkurlarında eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını neşe içinde kutladıklarını belirterek, "Geleneksel hale gelen uçurtma şenliği için buradayız. Çok güzel bir katılım var. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.