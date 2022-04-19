Söke'de Turizm Haftası kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de Turizm Haftası kutlandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:
Söke'de Turizm Haftası kutlandı

Turizm Haftası dolayısıyla Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenledi.

Turizm Haftası dolayısıyla Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenledi.

Programa Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel de katıldı.

Programda öğrenciler şiirler okudu ve Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu. Aydın ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik filmler de izlendi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Turizm Haftası, Hisarcık, Türkiye, Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title