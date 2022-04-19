Söke'de Turizm Haftası kutlandı

Turizm Haftası dolayısıyla Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenledi.

Programa Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel de katıldı.

Programda öğrenciler şiirler okudu ve Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu. Aydın ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik filmler de izlendi.