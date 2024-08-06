Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi Ayyüce Naz Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polat'ın cenaze törenine ailesi, yakınları, okul ve takım arkadaşları katıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Söke-Kuşadası kara yolunda 23 Temmuz'daki trafik kazasında yaralanan Ayyüce Naz Polat (16) tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Polat'ın Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübünün kız futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Ayyüce Naz Polat için Söke Hacılar Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Polat'ın ailesi, yakınları, okul ve takım arkadaşları katıldı. Cenaze, kılınan namazının ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Söke-Kuşadası kara yolunda, 23 Temmuz'da B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek Engin Efe İşbilen'in kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpışmıştı.
Sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve Ayyüce Naz Polat hastaneye kaldırılmış, sürücü İşbilen hayatını kaybetmişti.