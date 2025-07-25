Söke'de Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Veysel Varlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 Temmuz'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmetçik Caddesi'nde B.İ, idaresindeki motosikletin, park halindeki araca çarpmasıyla ağır yaralanan yolcu Veysel Varlı (19), Atatürk Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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