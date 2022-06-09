Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

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Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TS 235 plakalı minibüs ile Osman K'nin kullandığı 09 ABU 431 plakalı minibüs Söke-Milas kara yolu Bağarası kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Osman K. ile yolcular Kader B, Esra Ö, Lütfiye Ş, Nazdar Ö ve Sidar Ö. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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