Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TS 235 plakalı minibüs ile Osman K'nin kullandığı 09 ABU 431 plakalı minibüs Söke-Milas kara yolu Bağarası kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Osman K. ile yolcular Kader B, Esra Ö, Lütfiye Ş, Nazdar Ö ve Sidar Ö. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Musa Ölmez - Güncel Güncel Haberler

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