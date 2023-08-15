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Söke'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Söke Bağaarası karayolu arıtma tesisi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ismi tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Söke Bağaarası karayolu arıtma tesisi yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ismi tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tragger Aydın Güncel Haberler

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