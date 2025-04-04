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Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin G'nin kullandığı 35 HA 730 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda Batuhan K. yönetimindeki 35 HNR 65 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Hüseyin G, aracındaki Raziye G. ve diğer sürücü Batuhan K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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