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Söke'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Söke'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı 54 DJ 525 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 54 DJ 525 plakalı otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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