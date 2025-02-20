Söke'de Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde tırın devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
K.S. idaresindeki 43 KP 300 plakalı tır, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.